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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 08:47 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimdeki ulaşım diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak sürdürülüyor. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametteki 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak izin verilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden izin veriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 10-13. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 16-17. kilometrelerinde yol kontrol noktası ve cep yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-2. kilometrelerinde derz onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışına bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 6-17. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aşkale-Erzurum yolunun 0-6. kilometrelerinde (İspir yol ayrımı-Çiğdemli Kavşağı) üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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