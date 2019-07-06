Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimdeki ulaşım diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak sürdürülüyor. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametteki 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak izin verilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.