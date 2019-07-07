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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 08:59 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerinde viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların ardından köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer istikametten sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılırken, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik kavşakları 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Karakeçili-Kulu yolunun 0-42. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Kulu istikametinde tek şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Polatlı-Sivrihasar yolunun 16-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Suluova-Amasya yolunun 4-10. kilometrelerindeki (Suluova Şehir Geçişi) alt geçit ve toplayıcı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

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Kara yollarında durum

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