HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 08:29 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmiyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak izin veriliyor. Avrupa-Asya yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün karşı yönündeki 4 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametteki 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik kavşakları 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden sağlanıyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 3 şeritli yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

PARTNERMüge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...Müge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...
Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararıSon dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Keşiş Dağları'nda Temmuz ayında kar yağdı

Temmuz ayında şaşırtan manzara!

Günlük burç yorumları 9 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

Aşırı sağcı İngiliz Trump'a yalvardı!

Aşırı sağcı İngiliz Trump'a yalvardı!

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

Amisos Tepesi'nde büyüleyen güzellik!

Gören telefonuna sarıldı! Muhteşem

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.