HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 08:32 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri-Hasdal Kavşağı sağ ve sol bağlantı yollarında yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle TEM (O-3) Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışma tamamlandıktan sonra köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik kavşakları 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırının 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 3 şeritli yolun 1 şeridi ulaşıma kapatılarak, trafik akışı iki yönlü veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mut-Silifke yolunun 11-13. kilometrelerinde (Beşçatal mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21 ve Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

PARTNER Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!
Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 12 Temmuz Cuma - Ay ve Plüton arasında olumlu açı!

Ay ve Plüton arasında olumlu açı!

Son dakika! Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti! Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı

15 Temmuz'da toplu taşıma ile Başkentray ve Marmaray ücretsiz

Resmen açıklandı! 15 Temmuz'da ücretsiz

Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler'de korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.