Kara yollarında durum

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışma tamamlandıktan sonra köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri-Hasdal Kavşağı sağ ve sol bağlantı yollarında yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle TEM (O-3) Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik kavşakları 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırının 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 3 şeritli yolun 1 şeridi ulaşıma kapatılarak, trafik akışı iki yönlü veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mut-Silifke yolunun 11-13. kilometrelerinde (Beşçatal mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21 ve Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

