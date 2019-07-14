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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 08:49 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Kavşağı Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometreleri arasında viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri Hasdal Kavşağı sağ ve sol bağlantı yollarının yapımı gerçekleştirilecek. TEM (O-3) Otoyolu Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik akışı İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilerek sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik Kavşağı-İvedik Kavşağı 0-4. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametteki iki yönlü sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'ndeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Çankaya istikameti) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Polatlı-Sivrihisar yolunun 16-20. kilometreleri arasında üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslahı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

İyidere-Pazar yolunun 43. kilometresinde (Çayeli ilçesi Kesmetaş mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle 07.30-18.00 saatleri arasında her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Muğla-Kale ayrımı-Köyceğiz yolunun 42-66. kilometreleri arasında 15 Temmuz Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında 'Ulusal Bisiklet Yol Yarışı' yapılacağından 15 Temmuz'da 10.30-13.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

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Ankara çevre otoyolu Kara yollarında durum Kuzey Marmara Otoyolu TEM Otoyolu

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