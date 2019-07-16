Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri kesimi 39-42. kilometreleri kuzey taşıma yolunda asfalt çalışması yapılıyor. Bu nedenle 18 Temmuz'a kadar söz konusu kesimde trafik akışına güney taşıma yolundan izin verilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.