HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 08:28 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri kesimi 39-42. kilometreleri kuzey taşıma yolunda asfalt çalışması yapılıyor. Bu nedenle 18 Temmuz'a kadar söz konusu kesimde trafik akışına güney taşıma yolundan izin verilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol girişi trafiğe kapatıldığından, sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Isparta-Eğirdir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere-Pazar yolunun 43. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde 07.30-18.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ordu-Ulubey yolunun 30-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ağrı-Tutak yolunun 7-8. kilometrelerinde Adımova Köprüsü'nün yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Kahramanmaraş'ta 106 yaşında demokrasi nöbetine katıldıKahramanmaraş'ta 106 yaşında demokrasi nöbetine katıldı
Türkiye demokrasi nöbeti için sokaktaydıTürkiye demokrasi nöbeti için sokaktaydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

G.Saray ve F.Bahçe onun için karşı karşıya

G.Saray ve F.Bahçe onun için karşı karşıya

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

15 Temmuz'un 3. yılında tüm Türkiye meydanları doldurdu

Türkiye demokrasi nöbeti için sokaktaydı

Son dakika! S-400'leri taşıyan bir uçak daha Mürted'e indi

Son dakika! S-400'leri taşıyan bir uçak daha Mürted'e indi

Bakan Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı

Bakan Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı

Heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden tahliye edildi

4 aile evlerinden tahliye edildi!

İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!

İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.