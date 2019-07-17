Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce sınırı 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Avrupa-Asya istikametinden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Esenboğa Havalimanı yönü) iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.