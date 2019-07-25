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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 08:47 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Avrupa-Asya) iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik Kavşağı-İvedik Kavşağı 0-4. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

Ortaklar-Aydın yolunun 1-2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-17.30 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak, ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke güzergahından sağlanacak.

Çavdarhisar-Kütahya 0-2. kilometreleri arasında köprü onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Silifke-Mersin yolunun 30-31. kilometrelerinde (Karayar Tüneli) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerinde yol kontrol noktası ve cep yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Dursunbey-Harmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 25-26 Temmuzda 10.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

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Kara yollarında durum ulaştırma

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