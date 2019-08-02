Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Burada trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı’ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden, iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-37. kilometrelerinde üstyapı işleri yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 26-32. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.