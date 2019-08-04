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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 09:31 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Trafik, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya kavşağı 8-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Trafik, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 26-32. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Muğla-Ortaca yolunun 53-56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sivas yolunun 34-35. kilometrelerinde köprü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden tek şerit olarak sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 44-49. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Yusufeli yolunun 4-25. kilometrelerinde temizleme çalışması nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarından durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu

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