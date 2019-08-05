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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 08:24 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı Gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak devam ediyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Muğla-Denizli devlet yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldığından, ulaşım diğer bölümden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Suluova-Amasya devlet yolunun 4-10. kilometrelerinde alt geçit ve toplayıcı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda devam eden çalışmalar nedeniyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatıldığından, trafik akışı imar yolundan sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bülteni

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