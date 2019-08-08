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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 08:38 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Odayeri kesimi 40-43. kilometrelerinde asfalt çalışması nedeniyle ulaşım, Edirne istikametinden sağlanıyor. Çalışma nedeniyle Yassıören Kavşağı'nın bazı kollarının trafiğe kapatılması sebebiyle sürücülerin Tayakadın Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Kırıkkale-Karakeçili yolunun 9-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikametinde de muhtelif kesimlerinde tek şerit lokal olarak trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 0-28. kilometreleri ve Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 38-53. kilometrelerinde çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eğirdir-Şarkikaraağaç yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Şarkikaraağaç-Eğirdir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Eğirdir-Şarkikaraağaç istikametinde iki yönlü (gidiş-geliş) gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yol ve bağlantılarında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Şanlıurfa-Hilvan yolunun 49-55. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun sol tarafından kontrollü izin veriliyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 24-35. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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