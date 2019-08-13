Kara yollarında durum

Kızılcahamam-Kahramankazan yolunun 33-35 kilometreleri arasındaki üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle 30 Eylül'e kadar bölünmüş yolun her iki yönünde yol trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arasında bulunan bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14 kilometreleri arasındaki üst yapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sivas yolunun 34-35 kilometrelerindeki köprü ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden ve tek şeritten izin veriliyor.

İskilip-Çorum yolunun 20-24 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

