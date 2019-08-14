HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 09:03 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 10-24 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16 kilometrelerindeki, Göksun-Elbistan yolunun da 5-25 kilometrelerindeki, İskilip-Çorum yolunun ise 20. ve 24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bu kesiminde Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı yönden iki taraflı olarak gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 8-12 kilometrelerindeki köprülü kavşak ve BSK yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Darende-Malatya yolunun ise 19-21 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak izin veriliyor.

Bingöl-Diyarbakır yolunun 32-34, Giresun-Dereli yolunun 12-16 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu bölgelerde ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldıAnadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok olduKahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu
Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacakDikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın! Ekipler olay yerinde

İstanbul Fatih'te otelde yangın! Ekipler olay yerinde

Adana'da DEAŞ operayonu!

Şafak vakti operasyon! Gözaltına alındılar

Aksaray'da kahreden kaza!

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Son dakika... İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Burhaniye'de yüzlerce meyve ağacı kül oldu

Yöre halkını korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Kuşadası'na tatilci akını!

Oraya akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.