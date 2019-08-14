Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 10-24 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16 kilometrelerindeki, Göksun-Elbistan yolunun da 5-25 kilometrelerindeki, İskilip-Çorum yolunun ise 20. ve 24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bu kesiminde Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı yönden iki taraflı olarak gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 8-12 kilometrelerindeki köprülü kavşak ve BSK yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Darende-Malatya yolunun ise 19-21 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak izin veriliyor.

Bingöl-Diyarbakır yolunun 32-34, Giresun-Dereli yolunun 12-16 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu bölgelerde ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

