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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 08:29 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerindeki Malkara-Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmalarından dolayı bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak ulaşım Ankara-Çankırı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahı servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Aliağa-Menemen yolunun 33-38, Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 0-28, Ermenek-Mut yolunun 12-19 ve Akşehir-Yunak yolunun 0-9. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerindeki Tünel-1, Tünel-2, Tünel-3 ve Zeytinlik tünellerindeki sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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