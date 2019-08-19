Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Kandıra yolunun otogar kavşağı ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Marmaris-Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, geçişler diğer bölümlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yollarından gerçekleşiyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Artvin Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerinde heyelan nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.