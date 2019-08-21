Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılacak. Sürücüler Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebilecek.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü Niğde istikametinde ulaşım kontrolü sağlanacak.

Seydikemer-Korkuteli yolunun 3-51. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.