HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 08:35 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören Kavşağı 29-40. kilometrelerinde asfalt çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun kuzey taşıma yolu trafiğe kapatıldı ve ulaşım güney taşıma yolundan devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 43-49. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 viyadüğü Niğde istikametinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adana-Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer kesimden iki yönlü devam ediyor.

Giresun-Dereli yolunun 12-16, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında 21.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Ereğli'yi sağanak vurdu; 6 kişi mahsur kaldıEreğli'yi sağanak vurdu; 6 kişi mahsur kaldı
Fedor: Rusya'nın uzaya gönderdiği 'insansı robot'Fedor: Rusya'nın uzaya gönderdiği 'insansı robot'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.