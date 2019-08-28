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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 08:31 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun 1-2. kilometrelerinde İstanbul ve Ankara istikametindeki emniyet şeritleri 8 Eylül'e kadar trafiğe kapalı olacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapalı tutulacak. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'ndeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 43-49. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları olduğundan ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer yönden kontrollü yapılıyor.

Aliağa-Menemen yolunun 33-38. kilometrelerinde Çandarlı Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları olduğundan Isparta-Eğirdir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle de sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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