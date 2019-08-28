Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun 1-2. kilometrelerinde İstanbul ve Ankara istikametindeki emniyet şeritleri 8 Eylül'e kadar trafiğe kapalı olacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapalı tutulacak. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'ndeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.