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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 08:17 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan yeniden otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2 ila 6'ncı kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Eskişehir-Elvankent kavşakları istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden çift yönlü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8 ila 9'uncu kilometrelerinde Karataş Viyadüğü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Orhangazi Köprüsü 1 ila 2'nci kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Menemen-Manisa yolunun 4'üncü kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-Şuhut yolunun 0 ila 24'üncü kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında bulunan Taşoluk mevkisindeki derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 71 ila 72'nci kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6 ila 14'üncü kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sürdürülüyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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