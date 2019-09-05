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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 08:28 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle TEM Otoyolu Hasdal Viyadüğü mevkisinde İstanbul ve Ankara istikametlerindeki emniyet şeritleri trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde (Karataş Viyadüğü) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde yapılan Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adana-Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Sivas yolunun 34-35. kilometrelerinde köprü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki bölümünde tek şeritten sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesimden iki yönlü sağlanıyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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