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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 08:36 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Kuzey-Germencik kavşaklarında havai enerji hattı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 10-12 Eylül'de yol 20'şer dakika arayla iki yönlü trafiğe kapatılacak.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında (Taşoluk mevkisi) derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söke-Milas yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Maçka-Zigana-Torul devlet yolunun 2-3. kilometrelerindeki Zigana Tüneli'nde 08.00-10.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışına tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 18-20. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Amasya-Turhal devlet yolunun 0-13. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Cide yolunun 28-37, Kumluca-Antalya yolunun 0-37. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

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