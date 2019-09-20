HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 08:48 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Konya ayrımı-Yenice-Haymana yolunun 1-5. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay araç trafiğine kapatılacak. Bu süreçte ulaşım diğer bölümden çift yönlü sağlanacak.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor
Kanı temizleyen hünnap şifa deposuKanı temizleyen hünnap şifa deposu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

ABD'den Aramco saldırısı açıklaması! 'Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik'

ABD'den Aramco saldırısı açıklaması! 'Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik'

Öldüren gizem! 38 eyalette, 500'den fazla can aldı

Öldüren gizem! 38 eyalette, 500'den fazla can aldı

Rusya'dan flaş açıklama: ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor

Rusya'dan flaş açıklama: ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 20 Eylül Cuma - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Günlük burç yorumları 20 Eylül Cuma - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Yer: Fatih... Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılar

Bekçileri görünce yol ortasında bıraktılar

Son dakika: İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu! 74 muvazzaf asker için yakalama kararı

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Son dakika FSM Köprüsü'nde kaza! Trafik durma noktasına geldi

FSM Köprüsü'nde kaza!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.