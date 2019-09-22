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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 08:48 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatıldı. Burada trafik, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kazan Kavşağı - Ankara Kavşağı kesimi 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, trafik diğer yönden iki yönlü yapılıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 9-15. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yapım çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Aydın yolunun 1. kilometresinde Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu Çakıt mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü Niğde istikametinde ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yıldırım Kavşağı 2-4. kilometrelerinde viyadük çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü kontrollü yapılıyor.

Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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