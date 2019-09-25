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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 08:33 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Sincan-Elvankent kavşakları 0-2. kilometresinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresinde Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım karşı yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 19-25. kilometrelerindeki Oruçlu, Kapan-1, Kapan-2, Karataş, Eski Kışla, Cinsaklı, Dokuzoğul, Elevit, Kale-1 ve Kale-2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 27 Eylül'e kadar trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Trabzon-Rize yolunun 25-26. kilometrelerindeki Araklı Tüneli'nin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpünde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 13.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılacak. Araçlar servis yoluna yönlendirilecek.

Tarsus-Gaziantep Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü ve Bahçe-Nurdağı kavşaklarında genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Çevre yolunun yapım çalışmaları kapsamında farklı seviyeli kavşak imalatı nedeniyle Amasya Otogar Kavşağı mevkisinde bölünmüş yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Muğla-Kale yolunun 36-42. kilometrelerindeki yapım, Kumluca-Antalya yolunun 0-37. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu

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