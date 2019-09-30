Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü mevkisinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Turanköy-Yıldırım kavşaklarındaki viyadük çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Marmaris ayrımı-Köyceğiz-Ortaca yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.