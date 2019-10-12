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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 07:58 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücülerin, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapmaları sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantısı için kavşak çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale gişeleri mevkisi 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İskenderun Doğu Kavşağı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları kesimi Deri OSB mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmit-Kandıra yolunun muhtelif kesimlerindeki çalışmalar nedeniyle 01.00-05.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü olarak izin verilecek.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziemir-Buca kavşağı istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacak.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum

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