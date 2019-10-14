Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-İstanbul-Edirne istikametine giden kavşak kolları üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışına Kınalı Kavşağı'nın diğer kollarından kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantısı için kavşak çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.