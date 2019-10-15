HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 08:27 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale gişeleri 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İskenderun Doğu Kavşağı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantısı için kavşak çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü kesiminde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 15-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 28. kilometresinde gerçekleştirilen İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akalan bağlantı kavşağı üstyapı çalışmaları nedeniyle 20 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma Kemalpaşa-Torbalı Kavşağı'ndan izin verilecek.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 24-25. kilometrelerindeki menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişi Hastane Kavşağı mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralıTeröristler çocukları vurdu: 3 yaralı
HDP'li Belediye Başkanı gözaltına alındıHDP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bülteni

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Skandal sansür! Türkiye'nin gol sevincini yayınlamadılar

Skandal sansür! Türkiye'nin gol sevincini yayınlamadılar

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

HDP'li Erciş Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama: Hepsi çıkıp gitti

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.