Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 11-13. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere ile Hamus Çayı mevkilerinde yürütülen viyadük genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.