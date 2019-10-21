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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 08:22 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 11-13. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere ile Hamus Çayı mevkilerinde yürütülen viyadük genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Bursa yolunun 35-36. kilometrelerindeki Karadere Köprüsü'nde yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 32-36. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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