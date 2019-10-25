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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 08:15 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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Kara yollarında durum yol durumu

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