HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

24.10.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşaklarındaki Buğralar Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Çorlu-Kınalı ayrımı yolunun 35-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Silivri istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Alaca-Zile yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarındaki farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde saat 20.00'ye kadar ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçitte onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatı dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE AREL ÜNİVERSİTESİ BİNASININ BİR KISMI ÇÖKTÜKÜÇÜKÇEKMECE'DE AREL ÜNİVERSİTESİ BİNASININ BİR KISMI ÇÖKTÜ
"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu
Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!
Anahtar Kelimeler:
yol durumu

En Çok Okunan Haberler

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.