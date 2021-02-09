Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun Karamürsel kent geçişinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Yalova yönünde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gazipaşa-Mersin yolunun 54. kilometresindeki heyelan dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Mersin-Silifke-Mut-Karaman-Bozkır-Akseki-Manavgat-Antalya güzergahından devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere Viyadüğü'ndeki derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İspir-İkizdere yolunun 24-25, Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.