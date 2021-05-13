YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

13.05.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde, İspir-ikizdere yolunun 6-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerindeki Badal Tüneli giriş-çıkış kavşaklarına ait imalatlar, Çekerek-Aydıncık yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan ıslahı sebebiyle ulaşıma Mesudiye istikametinde tek şeritten izin veriliyor.

İzmit-Sakarya yolundaki Sarıdere Köprüsü'nde bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
Ankaralı firma, geçen yıl 97 ülkeye boru ek parçası ihraç ettiAnkaralı firma, geçen yıl 97 ülkeye boru ek parçası ihraç etti

Ankara Namaz Vakitleri 13 Mayıs Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:29
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:01
Yatsı
21:36

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Perşembe

Asal Eczanesi
Cankaya
Burcu Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
Demirhan Eczanesi
Cankaya
Dikmen Vadi Eczanesi
Cankaya
Gaziler Eczanesi
Cankaya
Halide Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.