Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde, İspir-ikizdere yolunun 6-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerindeki Badal Tüneli giriş-çıkış kavşaklarına ait imalatlar, Çekerek-Aydıncık yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan ıslahı sebebiyle ulaşıma Mesudiye istikametinde tek şeritten izin veriliyor.

İzmit-Sakarya yolundaki Sarıdere Köprüsü'nde bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



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