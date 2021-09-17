YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

17.09.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 1-4. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Bozüyük-Mekece yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mekece-Bozüyük istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Aydın-Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun Hereke kesiminde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli-Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Kastamonu yolunun 39-69. kilometrelerinde sel hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 30-36 ile 38-42. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 9, 37, 57 ile 61. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri altyapı çalışması nedeniyle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki farklı cins buzağı doğurdu, görenler şaşkına döndüİki farklı cins buzağı doğurdu, görenler şaşkına döndü
PARTNER "Artık bu saatten sonra çok zor!" "Artık bu saatten sonra çok zor!"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Kırşehir il binasının açılışında konuştu:Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Kırşehir il binasının açılışında konuştu:

Ankara Namaz Vakitleri 17 Eylül Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:24
Öğle
12:48
İkindi
16:17
Akşam
19:02
Yatsı
20:21

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cuma

Akgül Eczanesi
Cankaya
Demirhan Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Göksenin Eczanesi
Cankaya
İlaç Eczanesi
Cankaya
Kuğulu Park Eczanesi
Cankaya
Park Oran Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.