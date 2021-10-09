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Kara yollarında durum

09.10.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Karakeçili yolunun 1-3. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sürdürüldüğünden söz konusu kesimde yol trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Bahşılı şehir geçişi ile Kırıkkale-Bahşılı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan-Hatay yolunun 3-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yol yapım ve üstyapı, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle anılan kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ayancık-Sinop yolunun 1-6. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki sel hasarı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 18-20. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat Yıldızlı mevkisi) yol yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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