Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten sağlanacak.
İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Kırıkkale-Karakeçili yolunun 1-3. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sürdürüldüğünden söz konusu kesimde yol trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Bahşılı şehir geçişi ile Kırıkkale-Bahşılı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kırıkhan-Hatay yolunun 3-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yol yapım ve üstyapı, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle anılan kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ayancık-Sinop yolunun 1-6. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki sel hasarı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Diyarbakır-Siverek yolunun 18-20. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat Yıldızlı mevkisi) yol yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
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