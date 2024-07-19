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  4. Kara yolu çöktü! Demir yolu da ulaşıma kapandı... Havadan böyle görüntülendi

Kara yolu çöktü! Demir yolu da ulaşıma kapandı... Havadan böyle görüntülendi

19.07.2024 14:06
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Karabük-Eskipazar kara yolu üzerinde dün ve bugün yaşanan çökmeler sonucu demir yolu da ulaşıma kapandı. Kara yolunun tamamen kapanması sonucu Karayolları ekipleri bölgede önlemlerini artırarak, çalışmalara başladı. Öte yandan yaşanan çökme ve heyelan havadan görüntülendi.

Kara yolu çöktü! Demir yolu da ulaşıma kapandı... Havadan böyle görüntülendi

Karabük-Eskipazar D-100 karayolunun 6 km’sindeki kısmı, sabah saatleri itibari ile tamamen çöktü. Yolun yaklaşık 3 metre çökmesiyle, tonlarca toprak demir yoluna da zarar vererek kapattı. Yaşanan çökmenin, daha önce Demiryolu ekiplerinin bölgede sondaj çalışmasını teknik yönden gerekli önlemleri almayarak yapmasından ve etkili olan sağanak yağışlar sonrası meydana geldiği belirlendi.

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YOL TRAFİĞE KAPANDI

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Karabük - Eskipazar D-100 karayolunda yaşanan çökme sonucu yol trafiğe tamamen kapanırken, ulaşım ise karşı şeritten sağlanmaya başladı.

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DEMİR YOLUNUN TAMAMEN KAPANMASINA NEDEN OLDU

Öte yandan, karayolunda yaşanan çökme ve kayan tonlarda toprak, yolun alt kısmında yer alan demir yolunu da zarar verdi. Karabük - Ankara yönüne demir yolunun tamamen kapanmasına neden olan heyelan ve çökmeler, ayrıca KARDEMİR fabrikaları içinde kullanılan demir yolu ağlarına da zarar verdi.

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Karayolunun tamamen kapanması sonucu Karayolları ekipleri bölgede önlemlerini artırarak, çalışmalara başlarken, yaşanan çökme ve heyelanın meydana geldiği bölge ise dron ile görüntülendi. (İHA)

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cd64ce9e-3bdc-4451-a37d-7d97f4dac98aBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük ulaşım
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