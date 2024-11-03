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  4. Kara yolu kenarında sır ölüm! Cansız bedeni köprü altında bulundu! 2 kişi gözaltına alındı

Kara yolu kenarında sır ölüm! Cansız bedeni köprü altında bulundu! 2 kişi gözaltına alındı

03.11.2024 23:11
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Uşak'ta kara yolu üzerindeki bir köprünün altında erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin 36 yaşındaki Zafer Uzun'a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Uzun'la bir gün önce yola çıkan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kara yolu kenarında sır ölüm! Cansız bedeni köprü altında bulundu! 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Gediz-Uşak kara yolu üzerinde bulunan Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Zafer Uzun olduğu tespit edildi.

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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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UŞAK'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Zafer Uzun'un dün akşam Kütahya'nın Gediz ilçesinden iki arkadaşıyla beraber Uşak'a gitmek için yola çıktığının belirlenmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Uşak
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