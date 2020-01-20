HABER
  4. Kara yoluna çıkan domuz sürüsü vatandaşları şaşırttı

Kara yoluna çıkan domuz sürüsü vatandaşları şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde onlarca domuzun kara yolunda araçlara aldırmadan koşması amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı. İlginç olayda bazı vatandaşların ise kaçışan domuz sürüsünü korku dolu bakışlarla izlediği öğrenildi.

Olay, Serinhisar-Yüreğir Mahallesi arasındaki Kapanlık mevkinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Görüntülerde, bir dolmuş minibüsündeki yolcular sürücüyü görünce önce şaşırıyor ardından çeşitli yorumlar yapmaya başlıyor. İçerisinde yavruların da bulunduğu 20’ye yakın domuzdan oluşan sürü, yolun bir şeridini kapatarak koşuyor. Ardından ise yol kenarındaki tepelik alana çıkmaya çalışarak yoldan uzaklaşmak istiyor. Bu sırada tırmanamayan bazı domuzların ise tepelik alandan kayarak düştükleri görülüyor.

Olayı gören Alp Hasan Acar ise ilk başta gözler inanamadıklarını kaydederek daha sonra dolmuştakilerle birlikte cep telefonlarına sarılarak, kaçışan domuz sürüsünü çekmeye başladıklarını ifade etti. Acar, "Sürüyü görünce çok şaşırdık ve korktuk. Allah’a şükür kaza olmadı. Bu manzaraya çoğu zaman rastlarız. Soğuk havalarda yiyecek bulamadıklarında böyle yerleşim yerlerine doğru inerler ve böyle görürüz zaman zaman" dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklamasıEmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklaması
Erzincan hasret kaldığı kara kavuştuErzincan hasret kaldığı kara kavuştu
(ÖZEL) Hasankeyf’te sular yükselmeye başladı(ÖZEL) Hasankeyf’te sular yükselmeye başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli domuz domuz sürüsü

En Çok Okunan Haberler

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı (Abdülkerim Çevik kimdir, neden öldürüldü?)

Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı

Şırnak’ta buz kesti! Soğuktan şelaleler dondu

Kent buz kesti! Soğuktan şelaleler dondu

Nedim Şener'den dikkat çeken 'Hrant Dink' paylaşımı: Katili beğenmiyorlar

Nedim Şener'den dikkat çeken 'Hrant Dink' paylaşımı

İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Trafiği birbirine katıp terör estirdiler

İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Trafiği birbirine katıp terör estirdiler

Köpek sürücünün üzerine atladı, kontrolden çıkan otomobil devrildi

Köpek sürücünün üzerine atlayınca...

Otobüs bekleyen kadının cep telefonu çalındı! O anlar kamerada

Skandal olay! Kadın fark edince gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.