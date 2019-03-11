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Kara yoluna düşmekten ağaç kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, çarptığı ağaç sayesinde kara yoluna düşmekten kurtuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, çarptığı ağaç sayesinde kara yoluna düşmekten kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak'ta ilerleyen Emel T. idaresindeki 41 ABR 763 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımı aştı.

Hızını azalmayan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Otomobil, ağaç sayesinde 3 metre yükseklikten D-100 kara yoluna düşmekten kurtuldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Seka Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
D-100 Karayolu Kocaeli trafik kazası

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