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Kara yolunda bulundu, ekipleri harekete geçirdi! Acı olay...

11.10.2023 09:26 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Pamukova ilçesi D650 kara yolunda bulunan erkek cesedi ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, hayatını kaybeden kişinin trafik kazası geçirdiğini tespit etti. Fren izleri ve aracın parçalarından yola çıkarak çalışma başlatan jandarma ekiplerince yakalanan tır sürücüsünün, kaza sonrası korkup bölgeden kaçtığını ifade ettiği öğrenildi.

Kara yolunda bulundu, ekipleri harekete geçirdi! Acı olay...

Kaza, Bilecik-Sakarya D650 kara yolu Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda bulunan bir dinlenme tesisinde çalışan 73 yaşındaki İbrahim Demir, iş yerine gitmek için yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Demir’e tır çarptı. Kaza sonrası tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, yolun kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İbrahim Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Demir’in ölümüne sebebiyet veren tırın fren izleri ve parçalarından yola çıkarak çalışma başlattı.

TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Yapılan çalışma neticesinde Demir’e çarpan tır ve sürücüsü M.B., Geyve Şerefiye Mahallesi mevkiinde yol kenarında durmuş şekilde yakalandı. Gözaltına alınan sürücü M.B.’nin, yolun karşısına geçmekte olan İbrahim Demir’i son anda fark ettiği ancak çarptıktan sonra korkup kaçtığını ifade ettiği öğrenildi.

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Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, İbrahim Demir’in cenazesi Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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Sakarya kaza

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