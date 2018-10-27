Karaağız sakinlerinden şehir merkezinde termik santral eylemi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi’nde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan mahalleli, şehir merkezine gelerek eylem yaptı. Mahalle sakinleri, ellerinde pankartlarla 'Bursa uyuma, köyüne sahip çık' şeklinde slogan attı.

Dağ ilçesi Büyükorhan’a bağlı kırsal Karaağız Mahallesi’ne yaklaşık 400 metre mesafede, yasal izinleri alınan ve inşaatına başlanmak istenen biyokütle enerji santraline tepki sürüyor. Karaağızlılar, geçen aylarda önce inşaat alanında eylem yaptı, ardından da mahalle yoluna traktör lastikleriyle barikat kurup, inşaat alanına malzeme getiren kamyonların girişini engelledi.

Bölgede sürekli nöbet de tutan Karaağızlılar, bugün de topluca Bursa şehir merkezine gelerek eylem yaptı. Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki Heykelönü’nde toplanan Karaağızlılar, valilik binasının yakınındaki alanda, ellerinde pankartlar taşıyıp 'Bursa uyuma, köyüne sahip çık' şeklinde slogan attı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın da destek verdiği eylemde kadın ve çocukların da aralarında yer aldığı mahalleli adına basın açıklamasını Mesut Korkmaz okudu. Korkmaz, mahallelerinde termik santral istemediklerini, yapımına engel olmak için de mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Korkmaz’ın okuduğu basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Geçimimizi sağladığımız toprağımızı, hayvanlarımızı, temiz havamızı, ormanlarımızı, bin bir güçlükle bulabildiğimiz içme ve sulama suyumuzu koruma gayretindeyiz. Kente göç etmemeye, ne olursa olsun köyünde yaşamaya uğraşan bizler, o dağları, o ovaları vatanımız deyip koruyan insanlarız. Ancak gözünü sadece para bürümüş kişiler, bizleri ata toprağımızdan kovmak istiyor. Köyümüzün kahvehanesinde, önce mobilyada kullanılacak panelleri üretecekleri yalanını söyleyerek bizi kandıranların, aslında termik santral yapacakları sonradan ortaya çıktı. Halka fikir sormadan, birçok resmi kurumdan onaylar alan şirket, bizi yok saymıştır. Biz Karaağaçlıyız. Bize sorulmadan santral yapımına izin verenler, duyun sesimizi, bizler köyümüze santral istemiyoruz."

Eyleme katılan Karaağız sakinleri, kanser olmak istemediklerini belirterek, sık sık slogan attı. Basın açıklamasının ardından eylem, olaysız sona erdi.