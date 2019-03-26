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Karaağızlılar 331 gün sonra ikinci durdurma kararıyla umutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Bursa'nın kırsal Karaağız Mahallesi'nde yapılması planlanan biyokütle enerji santralının iptali istemiyle mahalleli tarafından açılan davada direnişin 331'inci gününde yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İsmail Hakkı SEYMEN BURSA,(DHA) Bursa'nın kırsal Karaağız Mahallesi'nde yapılması planlanan biyokütle enerji santralının iptali istemiyle mahalleli tarafından açılan davada direnişin 331'inci gününde yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bursa'nın Büyükorhan ilçesi kırsal Karaağız Mahallesi'nde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler, hem sahada hem de hukuki alanda direniyor. Bölgede 24 saat nöbet tutan köylüler, açılan davalardan da sonuç almaya başladı. Daha önce çıkan Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, Toprak Koruma Kurulu'nun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararının ardından mahalle sakinlerine bir sevindirici haber de Bursa 2. İdare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, imar planı değişiklikleri hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verdi. SANTRALE KARŞI DİRENMEKTEYİZ 331 gündür mahalle girişinde nöbet tutan mahallesi sakinleri adına konuşan Mesut Korkmaz, tarım ve hayvancılıkla geçindiklerine vurgu yaparak santrale karşı sonuna kadar direneceklerini belirtti. Mücadelelerini hukuk çerçevesinde yürüttüklerinin altını çizen Korkmaz Aylardır nöbet tutarak biyokütleden elektrik santraline karşı direnmekteyiz. Gördüğünüz gibi, köyümüz havası temiz, çevresi ormanlarla sarılı ve şifalı sularla beslenen bir beldedlr. Biz bu güzelliği korumak için mücadele etmekteyiz. Santralin yapılmaması için sonuna kadar uğraşacağız. Nöbet tutarken, hukuki mücadele yapmayı da ihmal etmedik. Bursa 2. İdare Mahkemesi geçen hafta yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkeme kararında, yöre halkının tarım ve hayvancılık yaptığını, santralin bunları olumsuz etkileyeceğini, santral kurulursa su bulmakta sıkıntılar yaşanacağını, bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceğini yazmıştır. Ayrıca, santral alanının hemen bitişiği ve çevresinde bulunan arkeolojik eserlerin zarar görebileceği ifade edilmiştir. Kararda yazdığı gibi, iptali istenen imar plan değişikliklerinin uygulanmasının açıkça hukuka aykırıdır dedi. Çocuklarının geleceğini savunduklarını söyleyen Mesut Korkmaz, Köyümüzün yaşam alanını yok edecek, bizi köyümüzden, toprağımızdan sürgün edecek olan bu projeye karşı el birliğiyle mücadele verdik. Sabah akşam köy girişinde tuttuğumuz nöbetle yaşamımızı, çocuklarımıza bırakacağımız geleceğimizi savunduk. Karaağızlılar olarak verdiğimiz haklı mücadele yargı kararlarıyla karşılık buldu. Mahkemelerin bu projenin iptaline de karar vereceğini düşünüyoruz. Hukuka ve yasalara sonuna kadar bağlıyız. Herkesi de bunlara uymaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı.

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