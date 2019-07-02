HABER

Karaağızlıları sevindiren ikinci iptal kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 17:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santraline yönelik köylülerin hukuk mücadelesi sürüyor.

Karaağızlıları sevindiren ikinci iptal kararı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santraline yönelik köylülerin hukuk mücadelesi sürüyor. Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi'nce köylüler ile çevrecilerin Toprak Koruma Kurulu'nun onay kararına karşı açtığı davada, santral projesinin iptaline karar verildi. Daha önce de Bursa 2'nci İdare Mahkemesi'nde açılan davadan iptal kararı çıkmıştı.
Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler, hem sahada hem de hukuki alanda mücadelelerini sürdürüyor. Toprak Koruma Kurulu'nun santrale onay veren kararıyla ilgili köylüler ile çevrecilerin, mayısta yürütmenin durdurulması için açtığı davanın görülmesine devam edildi. Bursa 3'üncü İdari Mahkemesi'nde görülen davada; Karaağız Mahallesi, 102 ada, 8 tarla vasıflı parselde biyokütle enerji santrali yapılması amacıyla tarım dışı amaçlı kullanım talebinin iptaline hükmedildi.
Kararda, 'Bölgedeki endemik türler ile antik yerleşim alanı gibi kültür varlıklarının zarar görebileceği anlaşıldı. Yöre halkının tarım ve hayvancılık faaliyetleri santralin kurulması durumunda su temini sıkıntıları yaşanabileceği, ayrıca santralın kurulmasıyla bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceği, nedenlerle iptaline' denildi.
Öte yandan Karaağızlıların Büyükorhan Belediyesi'nce verilen yapı ruhsatına karşı açtığı davada da iptal talebinin karara bağlanması bekleniyor. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan izni, yöre halkının açtığı davada, Bursa 2'nci İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti.

FOTOĞRAFLI

Karaağızlıları sevindiren ikinci iptal kararıKaraağızlıları sevindiren ikinci iptal kararıKaraağızlıları sevindiren ikinci iptal kararı

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Erkek çocuklarını istismar etmekle suçlanan şüpheli tutuklandıErkek çocuklarını istismar etmekle suçlanan şüpheli tutuklandı
İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde intiharİstanbul Bölge İdare Mahkemesinde intihar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.