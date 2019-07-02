Karaağızlıları sevindiren ikinci iptal kararı - ARŞİV

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santraline yönelik köylülerin hukuk mücadelesi sürüyor. Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi'nce köylüler ile çevrecilerin Toprak Koruma Kurulu'nun onay kararına karşı açtığı davada, santral projesinin iptaline karar verildi. Daha önce de Bursa 2'nci İdare Mahkemesi'nde açılan davadan iptal kararı çıkmıştı.

Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler, hem sahada hem de hukuki alanda mücadelelerini sürdürüyor. Toprak Koruma Kurulu'nun santrale onay veren kararıyla ilgili köylüler ile çevrecilerin, mayısta yürütmenin durdurulması için açtığı davanın görülmesine devam edildi. Bursa 3'üncü İdari Mahkemesi'nde görülen davada; Karaağız Mahallesi, 102 ada, 8 tarla vasıflı parselde biyokütle enerji santrali yapılması amacıyla tarım dışı amaçlı kullanım talebinin iptaline hükmedildi.

Kararda, 'Bölgedeki endemik türler ile antik yerleşim alanı gibi kültür varlıklarının zarar görebileceği anlaşıldı. Yöre halkının tarım ve hayvancılık faaliyetleri santralin kurulması durumunda su temini sıkıntıları yaşanabileceği, ayrıca santralın kurulmasıyla bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceği, nedenlerle iptaline' denildi.

Öte yandan Karaağızlıların Büyükorhan Belediyesi'nce verilen yapı ruhsatına karşı açtığı davada da iptal talebinin karara bağlanması bekleniyor. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan izni, yöre halkının açtığı davada, Bursa 2'nci İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti.

