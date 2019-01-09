HABER

Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Demokrasimizin gücünün göstergelerinden biri olan medya kuruluşları ve basın mensuplarının engellenmeden, hiçbir kısıtlamaya uğramadan, ülkemizde ve dünyanın her yerinde olan bitenleri topluma en doğru şekilde ulaştırma görevini hem hukuken hem de fiilen teminat altına almak, demokrasinin ve güçlü devlet olmanın gereğidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının kamuoyunun doğru, eksiksiz, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Basının taşıdığı önemin basın mensuplarının esasları çerçevesinde vazifelerini yerine getirmeleriyle daha da anlam kazandığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Demokrasimizin gücünün göstergelerinden biri olan medya kuruluşları ve basın mensuplarının engellenmeden, hiçbir kısıtlamaya uğramadan, ülkemizde ve dünyanın her yerinde olan bitenleri topluma en doğru şekilde ulaştırma görevini hem hukuken hem de fiilen teminat altına almak, demokrasinin ve güçlü devlet olmanın gereğidir. Bu kapsamda AK Parti olarak iktidarda olduğumuz son 16 yılda ülkemizde her alanda standartları yükselttiğimiz, ülkemizi ileriye taşıdığımız gibi çalışan gazetecilerin çalışma koşullarının daha nitelikli hale gelmesi ve emeklerinin karşılığını alabildiği bir ortamda görevlerini özgürce yerine getirmelerini sağlamak için de gayretli çalışmalar ortaya koyduk.
Hak ve özgürlüklerin, demokrasi ve kalkınmanın yanında durarak yerli ve milli olmanın gereğini yerine getiren, görevini her şartta büyük emek ve fedakarlıkla ifa eden tüm basın mensuplarımıza ve gazetecilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle son dönemde Türkiye'nin yaşadığı istiklal ve istikbalimizi hedef alan saldırıların en büyüklerinden biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerin tüm engelleme girişimlerine rağmen büyük bir cesaretle görevlerini yerine getiren, halkımızı darbecilere ve darbe girişimine karşı durmak için meydanlara davet eden çağrıyı duyuran, milletimizin canları pahasına ortaya koyduğu cesur direnişini tüm dünyaya aktaran, ardından günlerce süren demokrasi nöbetlerinde milletimizle aynı duyguları paylaşmak suretiyle meydanları boş bırakmayan basın mensuplarımız ve gazetecilerimiz ise ayrı bir takdiri hak etmektedir."

Karaaslan, toplumsal sorumluluklarının farkında olan, insanların kişisel haklarının korunması konusunda özel titizlik ve meslek ilkelerinden ödün vermeden çalışan basın mensupları ile gazetecilerin demokrasinin güçlenmesine, Türkiye'nin ilerlemesine, birlik ve beraberliğin korunmasına önemli katkı sağlayacaklarına gönülden inandığına işaret ederek, "Yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görev yapan basınımızın değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe'de 
Uşak Valisi Kocabıyık aç kalan yılkı atlarını unutmadıUşak Valisi Kocabıyık aç kalan yılkı atlarını unutmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bakan açıkladı! Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Palu ailesi ile ilgili flaş karar! Yasak geldi

'Palu ailesi' haberlerine yayın yasağı!

Fatih Portakal Twitter hesabından duyurdu: Hakkımda açılan 109 dosya var!

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Sinema filmleriyle ilgili teklif komisyondan geçti

Günlerdir tartışılıyordu! Komisyonda kabul edildi

İyi Partili Yılmaz: Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile

'Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.