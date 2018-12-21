HABER

Karaaslan, Çevre Mühendisleri Odası heyetini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 14:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Bazen mesleğini ve meslektaşlarından ziyade çok farklı alanlarda farklı söylemler üretenler var. Ama iş mesleki bir ilerleme olunca asıl kaygı bu ilerlemede kaydedilebiliyor. Bunun da en somut örneğini Çevre Kanunu'nda yaşadık" - "Siyasi bir tartışma, günlük siyasetin malzemesi olmaktan bu işi çıkarıp, gerçekten ciddi anlamda bu işi sahiplendik. Bununla ilgili önemli projeler yürütüyoruz" - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan: - "Çevreyi, yeşili ön plana çıkaran projeler Ankara'ya sunulacak. Başkan adayımız da bu konuda son derece duyarlı. Cebeci Stadyumu, millet parkı olacak"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bazen mesleğini ve meslektaşlarından ziyade çok farklı alanlarda farklı söylemler üretenler var. Ama iş mesleki bir ilerleme olunca asıl kaygı bu ilerlemede kaydedilebiliyor. Bunun da en somut örneğini Çevre Kanunu'nda yaşadık." dedi.

Karaaslan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu başkanlığında il yöneticilerinden ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan heyeti kabul etti.

TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinin ardından kabul edilen "Çevre Kanunu" ile ilgili teşekkürlerini heyete ileten Karaaslan, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Bozoğlu'nun kendi meslektaşları için yaptığı çalışmaların örnek olmasını dileyerek, "Bazen mesleğini ve meslektaşlarından ziyade çok farklı alanlarda farklı söylemler üretenler var ama iş mesleki bir ilerleme olunca asıl kaygı bu ilerlemede kaydedilebiliyor. Bunun da en somut örneğini Çevre Kanunu'nda yaşadık." diye konuştu.

AK Parti olarak "Çevre de bizim işimiz" diyerek atılması gereken adımları atmakla mükellef olduklarını belirten Karaaslan, bununla ilgili Çevre Kanunu başta olmak üzere önemli değişiklikler yaptıklarını, somut adımlar attıklarını anlattı.

Karaaslan, "Siyasi bir tartışma, günlük siyasetin malzemesi olmaktan bu işi çıkarıp, gerçekten ciddi anlamda bu işi sahiplendik. Bununla ilgili önemli projeler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi'ne işaret eden Karaaslan, "Bunu sadece çevreyi koruyalım, doğaya sahip çıkalım formatından ziyade Türkiye ekonomisi için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğinin farkındayız." diye konuştu.

- Cebeci Stadyumu, millet parkı olacak

Kabulde hazır bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da Çevre Kanunu'nun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biz yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla strateji toplantısında da bulunuyoruz. Çevreyi, yeşili ön plana çıkaran projeler Ankara'ya sunulacak. Başkan adayımız da bu konuda son derece duyarlı." dedi.

Cebeci Stadyumu'nun millet parkı haline geleceğini açıklayan Ceylan, "Cebeci Stadyumu'nun bulunduğu yer Ankara'da binaların yoğun olduğu bir yer. İnşallah millet parkı olacak. Ankara'da çok sayıda millet parkı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Bozoğlu da Çevre Kanunu'nun TBMM'de kabul edilmesi sürecine ilişkin, "Meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının siyasetçilerle kurduğu ilkeli diyalogların ne kadar değerli olduğunu kamuoyuna gösterdi." dedi.

Kabul sonunda Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Karaaslan'a çiçek takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNERBarbie bebeğe benzemek isterken... Bunu da yaptılar!Barbie bebeğe benzemek isterken... Bunu da yaptılar!
Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklamaAnkara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama
Bu mandalina, bu da Fatih PortakalBu mandalina, bu da Fatih Portakal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaas

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama

Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

Bu mandalina, bu da Fatih Portakal

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! CHP'li Purçu Meclis gündemine taşıdı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! Meclis'te tartışma

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.