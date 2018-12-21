Karaaslan, Çevre Mühendisleri Odası heyetini kabul etti

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bazen mesleğini ve meslektaşlarından ziyade çok farklı alanlarda farklı söylemler üretenler var. Ama iş mesleki bir ilerleme olunca asıl kaygı bu ilerlemede kaydedilebiliyor. Bunun da en somut örneğini Çevre Kanunu'nda yaşadık." dedi.

Karaaslan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu başkanlığında il yöneticilerinden ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan heyeti kabul etti.

TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinin ardından kabul edilen "Çevre Kanunu" ile ilgili teşekkürlerini heyete ileten Karaaslan, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Bozoğlu'nun kendi meslektaşları için yaptığı çalışmaların örnek olmasını dileyerek, "Bazen mesleğini ve meslektaşlarından ziyade çok farklı alanlarda farklı söylemler üretenler var ama iş mesleki bir ilerleme olunca asıl kaygı bu ilerlemede kaydedilebiliyor. Bunun da en somut örneğini Çevre Kanunu'nda yaşadık." diye konuştu.

AK Parti olarak "Çevre de bizim işimiz" diyerek atılması gereken adımları atmakla mükellef olduklarını belirten Karaaslan, bununla ilgili Çevre Kanunu başta olmak üzere önemli değişiklikler yaptıklarını, somut adımlar attıklarını anlattı.