AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da meydanda kuruldu. Peki sizin ittifakınız ne zaman ve nerede kuruldu. Bu ittifakın paydaşları kimler" dedi.

AK Parti Samsun Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 31 Mart’ta sadece belediye başkanının seçilmeyeceğini söyledi. Zillet ittifakını oluşturan siyasi partilerin 31 Mart seçimlerini yeni hükumet sistemiyle hesaplaşmak için bir vesile olarak gördüğünü ifade eden Aksu, “Bu kapsamda Türkiye’nin sistem ve rejim krizine düşmesi için bir başlangıç olarak değerlendireceği çok açık olarak anlaşılmaktadır. 31 Mart’ın havasını bozmayı, milli iradenin vereceği kararı peşinen sakatlamayı hedefleyen zillet ittifakına destek için HDP’si, FETÖ’sü ve PKK’sı bütün harici ve dahili taşeronlar devrededir. İnanıyoruz ki 1 Nisan sabahı için felaket senaryosu yazanların hevesleri milletimizin basireti sayesinde kursaklarında kalacaktır” dedi.

"Cumhur İttifakı pazarlıkların ve anlaşmaların olmadığı bir ittifak"

MHP Samsun İl Başkan Abdllah Karapıçak, Cumhur İttifakı’nın pazarlıkların ve anlaşmaların olmadığı sadece ülke bekasının birlik ve beraberliğini devam ettirmesi için kurulan bir gönül ittifakı olduğunu ifade etti.