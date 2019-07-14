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Karaaslan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 22:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Bizler şehitlerimizi, canlarımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama aynı zamanda vatanın böyle kahramanlara emanet olduğunu bildiğimiz için bir o kadar da gururluyuz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bizler şehitlerimizi canlarımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama aynı zamanda vatanın böyle kahramanlara emanet olduğunu bildiğimiz için bir o kadar da gururluyuz." dedi.

Karaaslan, Bafra Bengü ve Civar Köyler Derneği Yayla Güreş Şenlikleri'ne katıldıktan sonra 19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz şehidi Ferdi Yurduseven'in kabrini, Alaçam ilçesinde şehit Muhammet Aksu'nun kabrini ve şehit Sevgi Yeşilyurt'un ailesini ziyaret etti.

Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemek programına katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Türk milletini vatan, millet, bayrak ve devlete olan sevdasının bir arada tuttuğunu vurguladı.

15 Temmuz'un üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acısının halen taze olduğunu dile getiren Karaaslan, "Bizler şehitlerimizi, canlarımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama aynı zamanda vatanın böyle kahramanlara emanet olduğunu bildiğimiz için bir o kadar da gururluyuz." diye konuştu.

Karaaslan, 15 Temmuz gibi darbe girişimlerinin bir daha yaşanmaması, ihanet şebekelerinin karanlık emellerine ulaşamaması ve Türkiye'nin dik duruşunun sürmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde içeride ve dışarıda yürütülen mücadelenin çok değerli olduğunu vurguladı.

"Biz de hem yüreğimizle içimizdeki o duygularla birlikte dualarımızı da işin içine katarak bu mücadeleye destek veriyoruz." diyen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Kimi zaman siyasette kimi zaman belki bir öğretmen olarak, kimi zaman hayatın farklı bir alanında... Ama kimi zaman da evlatlarınız gibi canımızdan vazgeçerek veriyoruz bu mücadeleyi. İşte 15 Temmuz'da da öyle oldu. Yarın tekrar hatırlayacağımız şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmakla birlikte bu vatana olan borcumuzu bir kez daha idrak edeceğimiz bir gün. Bizler bir arada olduğumuz sürece bu sofralarda sadece bir tabak çorbayı değil, aynı zamanda birlikteliği, beraberliği, kardeşliği paylaşıyoruz."

Vali Osman Kaymak da 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsatarak şehitleri anmak ve 15 Temmuz'u unutturmamak için bu programların düzenlendiğini söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Kaymak, şehitlerin ve şehit ailelerinin seçilmiş, müstesna kişiler olduğunu belirtti.

Kaymak, Türkiye'nin Milli Mücadelesi ile Kurtuluş Savaşı'nın halen sürdüğüne işaret ederek, şunları dile getirdi:

"PKK 40 yıldır Güneydoğu'da Türkiye'yi bölmeye çalışıyor, bölemedi. Arkasından FETÖ terör örgütüyle birlikte bizleri bölmeye çalıştılar bölemediler. Buna benzer taktiklerle uluslararası güçler Türkiye üzerinde oyunlar oynuyor. Bu anlamda onlara karşı vereceğimiz en güzel cevap birlik ve beraberliğimiz ve siz şehit ailelerimizin dualarıdır. Allah devletimizi bu hain tehlikelerden korusun."

Programa, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz ile daire amirleri ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun Valisi Osman Kaymak

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