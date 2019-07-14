Karaaslan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bizler şehitlerimizi canlarımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama aynı zamanda vatanın böyle kahramanlara emanet olduğunu bildiğimiz için bir o kadar da gururluyuz." dedi.

Karaaslan, Bafra Bengü ve Civar Köyler Derneği Yayla Güreş Şenlikleri'ne katıldıktan sonra 19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz şehidi Ferdi Yurduseven'in kabrini, Alaçam ilçesinde şehit Muhammet Aksu'nun kabrini ve şehit Sevgi Yeşilyurt'un ailesini ziyaret etti.

Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemek programına katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Türk milletini vatan, millet, bayrak ve devlete olan sevdasının bir arada tuttuğunu vurguladı.

15 Temmuz'un üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acısının halen taze olduğunu dile getiren Karaaslan, "Bizler şehitlerimizi, canlarımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama aynı zamanda vatanın böyle kahramanlara emanet olduğunu bildiğimiz için bir o kadar da gururluyuz." diye konuştu.