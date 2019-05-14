Karaaslan'ın avukatı gelmedi, duruşma ertelendi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, aralarında FETÖ/PDY'nin sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 sanık hakkında, 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma, ilk kez hakim önüne çıkarılan sanıklardan Karaaslan'ın Ankara'daki avukatlarının yetişememesi nedeniyle ertelendi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nde danışmanlık adı altında usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla dava açıldı. FETÖ/PDY firarisi olan ve geçen 18 Ocak'ta yurt dışına kaçmak isterken Ankara'da yakalanıp, tutuklanan Erkan Karaarslan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 17 sanık hakkında, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü duruşması bugün yapıldı. 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Başkan Çerçioğlu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya gelmezken, 9 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenen sanık Erkan Karaarslan, tutuklu bulunduğu Ankara'daki Sincan T Tipi Cezaevi'nden duruşmaya katıldı. Karaaslan, güvenlik gerekçesiyle adliye binasının yemekhanesinden içeri alınarak, duruşma salonuna getirildi. İlk kez hakim karşısına çıkan Karaaslan'ın Ankara'daki avukatları duruşmaya yetişemedi. Mahkeme heyeti Karaaslan'ın avukatlarının yetişememesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

Mahkeme ayrıca bir sonraki celseye sanıklardan Özlem Çerçioğlu'nun polis zoruyla getirilmesine de karar verdi.

FOTOĞRAFLI



